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ユーロ圏１０年債利回り格差仏６２、伊７２ｂｐと縮小は一服 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:23時点）（%） ドイツ2.975 フランス3.591（+62） イタリア3.699（+72） スペイン3.408（+43） オランダ3.095（+12） ギリシャ3.642（+67） ポルトガル3.356（+38） ベルギー3.516（+54） オーストリア3.207（+23） アイルランド3.1