5月26日にANAグループが高知市の高知赤十字病院を訪れ、幸せの花とされているスズランを贈りました。ANAグループは毎年、全国各地の赤十字病院に対して「再び幸せが訪れる」という花言葉を持つスズランの花を届ける取り組みをおこなっています。26日は、ANAグループの客室乗務員が高知市の赤十字病院を訪れ、スズランの花40本とスズランの香りを楽しめるしおり250枚を贈りました。しおりには、入院している人々