新しい県民体育館の基本計画について、5月26日に検討会が開かれ、寄せられたパブリックコメントの内容が示されました。新県民体育館は、高知市桟橋通にある現在の県民体育館と隣接する旧・南消防署やアスパルこうちグラウンドを計画地に、県が2031年秋頃の利用開始を目指しています。基本計画案は県民のスポーツ活動を目的とした社会体育施設に加え、アリーナ機能を融合した複合施設とする方針で、県は、5月1日から31