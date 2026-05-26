26日、上山市の国道348号のトンネルでライトバンと軽乗用車が正面衝突する事故があり、それぞれの車を運転していた男性2人が病院に運ばれました。26日正午ごろ、上山市小白府の国道348号・境小滝トンネルでバンと軽ワンボックスカーが正面衝突しました。消防によりますと、この事故でライトバンを運転していた白鷹町在住の53歳の男性が意識がもうろうとしていて会話ができない状態で病院に運ばれました。また、軽乗用車を運