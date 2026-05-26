農林水産省は、岐阜県中津川市の老舗栗菓子専門店「新杵堂」が、製造した和生菓子について、原材料名に事実と異なる表示をしたとして、食品表示法に基づき是正指示を行いました。 【写真を見る】老舗の栗菓子専門店｢新杵堂｣ 栗きんとんに“和三盆糖”使用していないのに表示 農水省が是正指示 ｢ふるさと納税返礼品｣としても販売 岐阜･中津川市 農水省によると、東海農政局が行った立ち入り検査で、新杵堂が製造する「THE PREMIUM