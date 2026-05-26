サッカーイングランドプレミアリーグのブライトンが日本時間26日に公式Xを更新。所属する三笘薫選手の手術実施と成功を報告しました。三笘選手は日本時間9日のウルヴァーハンプトン戦で後半にハムストリングを負傷。その影響からワールドカップ2026に臨む日本代表のメンバーに落選となっていました。今回、ブライトンは公式Xに「このたび、三笘薫がハムストリングの負傷により手術を受け、無事に成功したことをお知らせします。現