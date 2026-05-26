交流戦の初戦となる26日のDeNA―オリックス戦は、プロ野球とアイドルのコラボイベント「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOLSERIES」として開催された。人気アイドルグループ「≠ME」（ノットイコールミー）が登場。試合前にミニライブを行い、神奈川県出身の桜井ももがセレモニアルピッチを務めた。外角高めへのノーバウンド投球を披露して喝采を浴びると、マウンド上で跳びはねながら喜びを爆発させた。大役に向けて猛練習を積んだ