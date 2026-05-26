２６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比８０円５８銭（０・１６％）安の５万６３０円３７銭だった。４営業日ぶりに下落した。全銘柄のうち、６割弱にあたる１９１銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、１６２円１０銭（０・２５％）安の６万４９９６円０９銭だった。読売３３３は２５日までの３営業日で計１８００円超上昇した。その反動から、これまで相場