◎オリックス・曽谷は交流戦で立つ打席に向けて「打撃は好きなんですけど、なかなか当たらないんで…。ラストシーズン、なんとか1本打ちたいです」。来季からセ・リーグでもDH制が導入されることを踏まえ、バットでもやる気です。◎膨大なデータが溢れる現代野球でも感性も大事と説いたヤクルト・池山監督は「相手もお腹壊してるかも分からないしね」。観察することも大事ですね。◎西武・西口監督は、昨季まで所属していた