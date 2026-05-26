Jリーグでの躍動を経て、日本代表として北中米ワールドカップを戦う。GK早川友基(鹿島)は2日目の国内練習を終え、「ここに来ると色んなものを吸収できる。刺激をたくさんもらえる」と充実感を口にした。早川は練習で味方のシュートを果敢にストップ。海外で活躍するチームメイトからは「自分ももっともっとやらなきゃという思いにさせてくれる」と刺激を受けたようだ。「コンディションはいい。あとは今の代表のレベル感にもっ