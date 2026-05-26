長引く中東情勢の影響を受け、香川県は、来月（6月）1日から県内の中小企業に対して、新たな融資制度のメニューを創設すると発表しました。 原油価格や物価の高騰などに対応した新たな経済変動対策融資は、不安定な状況が続く中東情勢によって、香川県内の企業にも影響が出てきているとして創設されるものです。現行の経済変動対策融資に比べ、条件の面で、売上高の直近1か月の実績をマイナス10%から5%に緩和。これにより融