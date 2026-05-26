中国地方知事会がきのう（25日）岡山市北区で開かれ、地方創生やエネルギーの安定供給などを国に求める共同アピールを採択しました。 【写真を見る】中国地方知事会「中東情勢に伴う重要物資の安定的供給」など13の共同アピールを採択【岡山】 会議には中国地方5つの県の知事が出席し、国に要望する項目について意見を交わしました。 岡山県の伊原木知事らは、「地方創生・地域未来戦略の実現」「防災・減