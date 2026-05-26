6月12日に公開される映画『Michael／マイケル』の新場面写真が公開された。 参考：『Michael／マイケル』主演のジャファー・ジャクソンら来日決定ジャパンプレミア開催も 本作は、“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの若き日の創造の瞬間と、才能ゆえの孤独に苦悩する人間としての姿を描く伝記映画。4月の北米公開以降、伝記映画史上歴代No.1のオープニング成績を記録し、5月21日時点で北米興