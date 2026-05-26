【その他の画像・動画等を元記事で観る】 22/7の2期生5人による『22/7 LIVE「Fivesta」』が5月24日、西新井文化ホールで開催された。 本公演は、メンバー自らセットリストや演出をプロデュース。また、今年2月に初めて共演を果たしたソニーグループの最新技術「groovots（グルーボッツ）」を使用したキャラクターとの再共演をはじめ、堀口悠紀子協力のもと実現したキャラクタӦ