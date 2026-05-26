日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月26日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 12686( 11487) 9月限 391(91) TOPIX先物 6月限 15937( 15140) 9月限21(21) 日経225ミニ 6月限165971(16597