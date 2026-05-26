大阪6月限 日経225先物65140-140（-0.21％） TOPIX先物3942.5+1.0（+0.02％） 日経225先物（6月限）は前日比140円安の6万5140円で取引を終了。寄り付きは6万5280円と前日比変わらずとなり、ナイトセッションの終値（6万5460円）を下回る形で、やや利食いが先行した。直後に6万5450円とロングが強まる場面もみられたが、買い一巡後は短期的なショートが入り、現物の寄り付き後ほどなくして6万4650円まで売