NPT＝核拡散防止条約の再検討会議にあわせ派遣された、広島の「高校生平和大使」が会見を開き、現地での活動などを報告しました。「高校生平和大使」の2人は、米・ニューヨークで開かれたNPT再検討会議にあわせて派遣され、会議を傍聴したほか核兵器廃絶を訴えるパレードなどに参加しました。5月22日に閉幕した会議は最終文書の採択に至らず、3回連続の決裂となりました。■高校生平和大使 （ノート