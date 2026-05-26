去年（2025年）、瀬戸内海で起きたカキの大量死に対する会議が開かれ、広島県は養殖業者に対して「警報」を出し、取るべき対策を提案するとしています。3回目となる有識者会議には、国の研究機関や広島大学などから海洋生態に詳しい専門家6人が参加しました。■福井県立大学茺口 昌巳 教授「去年のような“へい死”が起こらないようにするため、どうしたらいいか、どのようなモニタリング体制が必要か、話し合っていき