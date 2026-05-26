日経平均株価 始値65247.24 高値65317.69 安値64605.69 大引け64996.09(前日比 -162.10 、 -0.25％ ) 売買高23億6792万株 (東証プライム概算) 売買代金9兆8088億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は4日ぶり反落、半導体関連の一角に利食い売り ２．前日までの急騰の反動、目先はポジション調整