脱走から約1週間、ヘビが見つかりました。先週、上越市のホームセンターからいなくなった観賞用のヘビ。捜索が続いていましたが、26日に見つかりました。 現場は何と･･･店内。わずか4cmほどの『隙間』でした。 ■スーパーセンタームサシ上越店 山岸雅文店長 「ここでとぐろを巻いていた、この隙間に。店舗クルーが見つけてくれた。良かったというのが正直な感想。」 居場所