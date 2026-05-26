2月の衆院選は「一票の価値」が不平等だとして、弁護士らのグループが選挙無効を訴えていた裁判で、広島高裁は「合憲」と判断しました。広島と山口の選挙管理委員会を訴えていたのは、弁護士らのグループです。訴状などによると、2月の衆議院選挙は選挙区の人口で「一票の価値」に格差があり、憲法に違反するとして選挙無効を求めています。26日の判決で広島高裁は、「一票の格差は1 対 2.1 で、程度は小さいと