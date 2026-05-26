県内は、26日も夏を思わせる暑さとなりました。そして、これからの時期に欠かせないのが『エアコン』です。使う前の注意点をメーカーに聞きました。 最高気温が30℃近くまで上がった新潟市秋葉区。26日は、下越を中心に29℃を超える地域が相次ぎました。シーズンの初め、エアコンを使う前に確認すべきことを三条市の『コロナ』で聞きました。 まずは、故障していないかをチェック。 ■コロナ 豊