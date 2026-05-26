サンフレッチェ広島の中村草太選手が、キャリア教育の一環で小学校を訪れ、児童と触れ合いました。軽やかなドリブルで登場したのは、サンフレッチェ広島の中村草太選手です。キャリア教育の一環で吉島小学校を訪れました。参加した5・6年生約90人からは、仕事をする上で大切にしていることや、やりがいについて質問があり交流を深めました。■児童「自分の将来の仕事でも感謝の気持ちを忘れずに、仕事をしていきたいと思った。