26日（火）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のアランマーレ山形が新チーム名発表記者会見・新ヘッドコーチ就任記者会見を実施。会見はクラブ公式Instagramでライブ配信された。 新チーム名は「アランマーレ秋田庄内」とし、チーム活動・練習拠点は秋田県潟上市、ホームタウンは秋田県秋田市、潟上市として活動していくとのこと。ホームゲームについ