26日（火）、TBSバレーボールは6月3日（水）から始まるバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026の予選ラウンド第1週に行われる男女日本戦の試合解説者を公式SNSで発表した。 予選ラウンド第1週女子（カナダ開催）の試合は4日（木）19:30から放送のフランス戦が栗原恵さん、6日（土)21:00から放送のウクライナ戦が狩野舞子さん、7日（日）20:00から放送のドイツ戦が大友愛さん、8日