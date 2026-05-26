毎週月曜の夜11時45分から放送している、くりぃむしちゅーの2人が出演する人気バラエティー番組『くりぃむナンタラ』。これまで４回行われてきた名物企画『新日本プロレスクイズ！間違えたらファン即引退SP』の出場権をかけた選抜予選会が、きのう25日に開催された。なお同SPは6月11日、後楽園ホールで開催＆TELASAにて独占生中継される。【番組カット】みなぎるやる気…拳を力強く突き上げる出演者陣選抜予選会には、ウルフア