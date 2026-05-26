光文社は25日、ファッションメディア『JJ』の創刊50周年記念号『JJ 50th Anniversary EDITION』を発売すると発表した。アーティスト表紙ver．とモデル表紙ver．が同時に販売され、前者は多国籍ボーイズグループ・NCTのYUTA（中本悠太）とグローバルガールズグループ・i-dleのMIYEONが表紙を飾る。【写真】梅宮アンナ＆梨花のインタビューも…豪華企画が盛りだくさん！記念号は、YUTAによる巻頭撮り下ろしと、音楽への向き合い