気球から宇宙へロケットを空中発射するイメージ（アストロX提供）宇宙企業「アストロX」（福島県）は26日、12月にも高度20〜25キロの成層圏に揚げた気球からロケットを空中発射し、高度100キロの「宇宙」に到達させる計画を明らかにした。東京都内で記者会見した小田翔武代表取締役最高経営責任者（CEO）は「成功すれば民間では初となり、世界的にもインパクトがあるニュースになる」と意気込んだ。計画では、福島県から揚げ