補正予算案の編成を２５日正式表明した高市首相は、「真に緊急性のある」対応に限定したと強調した。赤字国債の発行総額を増やさずに補正を組むことで、市場の信認を確保したい構えだが、積極財政への懸念はくすぶり続けている。例年は秋に実施することが多い補正予算を政府が早期に編成するのは、ロシアのウクライナ侵略でエネルギー価格が高騰したことへの対策を行った２０２２年度（５月）以来、４年ぶりだ。補正予算の財