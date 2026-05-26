作家の室井佑月氏（56）が26日、Xを更新。孫が誕生したことを報告した。室井氏は、息子の佑歌（ゆうた）さんから届いた、生まれたばかりの赤ん坊を抱いた写真をアップ。「孫、爆誕！めでたいなったら、めでたいな」と喜びをつづった。室井氏自身は昨年12月、腎炎の緊急手術を受け、療養期間を経て仕事復帰していたが「そして私は明日から検査入院＆手術」と報告。手術の詳細は記していないが「全麻で意識が飛ぶ瞬間、魂の在処をた