石川県は、北陸電力の志賀原発で重大事故が発生した際の避難ルートの見直しに着手しました。能登半島地震を教訓に、これまでの基本ルートに加え、 それらが寸断された場合の代替ルートも設定します。26日、石川県庁で開かれた県の防災会議。 そのテーマとなったのは、原発事故が起きた時の住民の避難ルートについてです。志賀原発の周辺地域では、能登半島地震の際、石川県が避難ルート