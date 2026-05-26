『旬感LIVE とれたてっ！』や『newsランナー』（関西テレビ放送）を担当する、関西テレビのアナウンサー・秦令欧奈（はだ・れおな）の写真集『秦令欧奈ファースト写真集』（タイトル未定）が、主婦と生活社より7月10日に発売されることが決定。また、本日5月26日18時よりネット書店での予約が開始した。【写真】秦令欧奈アナのON／OFFをキャッチ！先行カットギャラリー2024年関西テレビ放送（カンテレ）入社した2000年7月13