レイメイ藤井は、ペン型のコンパス「ペンパス」の仕様を大幅に改良し、ペンとしても使える独自機構を搭載した「芯タイプ」と「シャープタイプ」を2026年6月下旬に発売します。 記事のポイント 持ち歩きやすいペン型コンパス「ペンパス」がリニューアルし、ペンとしても使えるように。これ1本で作図と筆記の両方が行えるため、ペンケースの中身を減らすことができます。 「ペンパス」は、ペンケースに収納しやすいス