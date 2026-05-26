金沢市中心部の日本料理店で、灯籠や格子戸が何者かに壊されていたことがわかりました。警察は器物損壊事件として調べを進めています。中條 栞 記者：「こちらが壊された灯籠です。上にあった笠の部分が倒れ、ばらばらに割れています」元の形が分からないほど壊れてしまったのは、店の入り口を飾る灯籠の笠の部分。 また、のれんをくぐった先にある赤い壁も、何か投げつけられたのか傷がつき、塗装がはがれています。被害があ