「ホロライブ」所属Vtuber・雪花ラミィさんが、26日までに自身のチャンネルを更新。雑談配信の中で休暇中の6期生・博衣こよりさんの近況を語った。【動画】休暇中のホロメンとお揃いアクセでデートした雪花ラミィさん（6：52ごろ）現在、長期休暇中のこよりさんに誘われてデートに出かけてきたというラミィさん。当日はこよりさんからお揃いのイヤリングをプレゼントされ、それを一緒につけてショッピングや食事を1日楽しんだ