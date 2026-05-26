「にしたんクリニック」などを展開するエクスコムグローバル株式会社の社長でＴｉｋＴｏｋｅｒとしても活躍する西村誠司氏が２６日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。この日に巨人監督を辞任した阿部慎之助前監督の胸中をおもんぱかった。阿部前監督は２５日、都内の自宅でけんかを始めた姉妹に対し、止めようとした際に長女（１８）から言い返されたことに立腹し、襟元をつかみ投げ飛ばすなどの暴行を働いた。長女にけがはなかったが