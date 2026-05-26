お笑い芸人のヒロシが26日にInstagramを更新。愛車のバイクを披露すると、ファンから称賛が相次いだ。【写真】ヒロシ、愛車が「カッコよすぎ」カスタムした愛車も披露（10枚）自虐ネタで一世を風靡し、その後「ソロキャンプの伝道師」として再ブレイクしたヒロシ。SNSでは自身の愛車であるハーレーダビッドソン、KH250などを投稿し、話題を呼んでいる。今回も「ハーレー3台でプチツーリング」とつづり愛車を披露。雲一つな