ABEMAオリジナル“HIP HOPエンタメ”ドラマ『警視庁麻薬取締課 MOGURA』の続編が制作され、今冬配信されることが決まった。【動画】『警視庁麻薬取締課 MOGURA』続編より予告編『警視庁麻薬取締課 MOGURA』は、放送作家・脚本家の鈴木おさむが企画・プロデュースした作品で、ラッパーの漢 a.k.a. GAMIから聞いた実話を基に企画。本作でドラマ初主演を務めたラッパー・般若が演じる、ラップスキルのある警察官が覚醒剤や麻薬な