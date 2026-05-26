お笑いタレントで吉本新喜劇座員の金原早苗が26日にInstagramを更新し、現在、国内興行収入40億円を突破する大ヒットを記録している映画『プラダを着た悪魔２』のアン・ハサウェイ扮する姿を公開した。【写真】金原早苗扮するアン・ハサウェイ、なぜかふさふさのナイジェルも！金原早苗は1987年3月19日生まれの39歳。吉本新喜劇ではマドンナ役として活躍することが多く、また、両親が自衛官という家庭環境から、劇中で訓練の真