「エビちゃん」ことモデル・蛯原友里（４６）が最新の衣装ショットを公開。反響を呼んでいる。蛯原は２６日までに、自身のインスタグラムを更新。「ＶＯＣＥ７月号連載花々の高揚感と、静かなイノセンスに包まれてｈａｉｒ＆ｍａｋｅｕｐｂｙ＠ｋｙｏｈｅｉｓａｓａｍｏｔｏ」とつづり、頭に花冠を乗せ、白のワンピース姿で椅子に座ったショットを披露した。この投稿にファンからは「これは異世界どんなイメー