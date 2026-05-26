◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）今週はいよいよダービー。「Ｇ１トク捜リレー」で栗東の理貴記者は、プリンシパルＳの勝ち馬のメイショウハチコウ（牡３歳、栗東・牧浦充徳厩舎）に注目した。大仕事を成し遂げても不思議はない。プリンシパルＳの勝ち馬、メイショウハチコウが非常に気になる。１９年に単勝９３・１倍の１２番人気で勝利し、波乱を巻き起こしたロジャーバローズの