◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２６日・東京ドーム）巨人が三塁のベースコーチを変更した。吉川大幾内野守備兼走塁コーチがベンチ入りし、川相昌弘ディフェンスチーフコーチに代わって三塁コーチャーに入った。阿部慎之助前監督の辞任を受け、橋上秀樹オフェンスチーフが監督代行を務める初陣。これまで三塁コーチャーを務めていた川相チーフは、攻撃時もベンチから作戦の指示などに関わることになる