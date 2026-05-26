橋本絵莉子が、3rdフルアルバム『OVER LIFE』を7月22日にリリースすることを発表した。2025年11月から「春のせい」、「ゾーン30」、「ストーリーテラー」と配信リリースを重ねてきた橋本だが、アルバムではその配信曲3曲が収録される。なお、フルアルバムとしては2024年4月にリリースされた『街よ街よ』以来、2年3カ月振りとなる。本作は詞先での楽曲制作で知られる橋本が、キャリア史上初めて曲先をメインに楽曲制作に取り組んだ