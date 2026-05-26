２０２４年の能登半島地震と豪雨で被災した石川・輪島市は２６日、サッカー日本代表と日本サッカー協会の支援に感謝を込め、伝統工芸品「輪島塗」の箸を贈呈した。森保一監督は「われわれも応援しています」と笑顔を見せ、ＭＦ堂安律から「ＮＯＴＯ」と記したユニホームが手渡された。北中米Ｗ杯に向けて日本代表が国内合宿している千葉市のＪＦＡ夢フィールドで贈呈した輪島市の小川正教育長は、箸に栄光の架け橋へとの思いを