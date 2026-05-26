スノーボード女子アルペン大回転で、２年連続Ｗ杯総合優勝を果たした三木つばき（２２）＝浜松いわた信用金庫、掛川桜が丘中出身＝が２６日、掛川市役所で今季のシーズン報告を行った。席上で今年５月に若手選手を育成する「ほたるプロジェクト」を発足させたことを明かした。面接で、世界一を目指している若きスノーボーダー４選手をすでに、選考済み。今月から８月にかけて４回の合宿でフィジカルトレーニングや座学などを行い