伸ばしている途中や季節の変わり目は、決まった長さに飽きて雰囲気をチェンジしたくなることも。大胆にカットせずともオシャレに決まる、レイヤーを活かしたアレンジを選びませんか？ ボブベースなら収まりがよく、下ろしているだけでもトレンド感を演出できそう。大人にこそオススメしたいメリットも含めて、挑戦しやすいスタイルをお届けします。 迷ったら控えめに 毛先から2～5cm程度の位置にレイ