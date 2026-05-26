◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２６日・東京ドーム）交流戦が開幕。巨人・則本昂大投手（３５）は初回を無失点で立ち上がった。６度目の挑戦で移籍後初勝利を目指し先発している。大城とのバッテリーで先頭・正木をまずはチェンジアップで見逃し三振。警戒していた２番・周東には四球を与えるも、続く近藤をカットボールで空振り三振。４番・栗原は１２球の勝負の末に四球で、一、二塁から５番・山本