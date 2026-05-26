YOSHIKIが、5月25日に大阪で開催されたダイアナ・ロス来日公演にサプライズ出演し、5月23日の東京公演に続いて、スペシャルパフォーマンスを披露した。YOSHIKIは5月23日に東京・Kアリーナ横浜で開催されたダイアナ・ロス来日公演にサプライズ出演。ステージ上でダイアナ本人から紹介され、YOSHIKIが姿を現すと、会場は大きな歓声に包まれた。「If We Hold On Together」での共演では、ダイアナがYOSHIKIへ「もっとピアノを弾いてほ