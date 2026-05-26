◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―ロッテ（２６日・マツダスタジアム）広島が先制に成功した。初回１死、大盛がフルカウントからロッテ・ジャクソンの直球を完璧に捉えた。右中間スタンドへ飛び込む３号ソロ。「浮いてきた球を狙っていたので、そこを思い切って打ちにいくことができました」とコメントした。チームは２４年６月以来の３カード連続勝ち越し中と上昇気流に乗る。借金６からの巻き返しを目指す広島を勢