トルコ中央部（キュルテペ遺跡） 26日、人類の都市の成立の起源に迫る研究を、岡山市のノートルダム清心女子大学などの研究チームが発表しました。 研究の成果を発表したのは、岡山市にあるノートルダム清心女子大学の紺谷亮一教授（62）らの研究チームです。 古代における都市の成立を研究している紺谷教授は、「古代の『都市』は農耕の発展により誕生した」という一般的な考え方に対し「要